СМИ назвали сроки окончания похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» может уже в январе завершить поход в Средиземное море. Об этом сообщает во вторник, 3 января, «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и [тяжелый атомный ракетный крейсер] "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — сообщил он.

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В декабре 2016-го источники сообщали, что крейсер вернется в Североморск — на главную базу Северного флота — к 9 февраля. В настоящий момент «Кузнецов» находится в восточном Средиземноморье, участвуя в операции российских вооруженных сил против боевиков-исламистов.

Корабельная авианосная группа Северного флота выдвинулась к берегам Сирии 15 октября. В ее состав также большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также вспомогательные суда. «Кулаков» в конце ноября покинул Средиземное море.