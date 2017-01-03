Глава международной лыжной федерации выступил против отстранения россиян

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил против отстранения сборной России по лыжным гонкам от участия в соревнованиях из-за допинг-скандалов. Его слова приводит Deutschlandfunk.

«Мы не должны отстранять невиновных. Я считаю, следует наказывать только виновных, а не всех подряд только по той причине, что у них есть российский паспорт. Это юридически и по-человечески совершенно неправильно», — сказал Каспер.

По слова функционера, в настоящее время FIS не рассматривает возможность отстранения российских лыжников от Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

В конце декабря 2016 года стало известно, что российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях. Их заподозрили в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи.