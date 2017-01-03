Российский лыжник Устюгов одержал победу в скиатлоне на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в скиатлоне, прошедшем в рамках многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В гонке, состоявшейся во вторник, Устюгов преодолел дистанцию за 48 минут 40,4 секунды. Второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, третьим стал итальянец Дарио Колонья.

Ранее Устюгов победил на «Тур де Ски» в спринте и масс-старте.

Впервые гонка «Тур де Ски» была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102 километра.