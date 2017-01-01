Российский лыжник Устюгов выиграл масс-старт на многодневке «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл масс-старт классическим стилем на дистанции 10 километров на втором этапе многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 50 секунд. Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третьим финишировал его соотечественник Дидрик Тонсет.

31 декабря Устюгов стал первым в спринте. После двух этапов россиянин занимает первое место в общем зачете, опережая итальянца Федерико Пеллегрино и норвежца Финна Хогена Крога.

Программа «Тур де Ски», проходящей в швейцарском Валь-Мюстере, продолжится мужским и женским скиатлоном 3 января.

Впервые гонка «Тур де Ски» была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102 километра.