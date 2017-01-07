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Ведущий китайский поисковик Baidu создаст собственный банк

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Китайская компания Baidu, владеющая ведущей в КНР одноименной поисковой системой, получила разрешение от властей страны на создание своего онлайн-банка в Пекине. Об этом сообщает портал IBS Intelligence.

Новое учреждение будет называться Baixin Bank. В разработке проекта также примет участие китайский банк China CITIC Bank. Когда будет запущен этот сервис, не уточняется.

В числе услуг, которые планирует предлагать Baixin Bank, — кредитование физических лиц и малого бизнеса, а также продажа инвестиционных продуктов. Как пояснил председатель China CITIC Bank Ли Цинпин (Li Qingping), новый банк будет позиционировать себя на рынке как организация, помогающая людям лучше управлять их активами.

В 2015 году другой китайский сетевой гигант Alibaba Group запустил свой мобильный банк Mybank. В том же году интернет-провайдер из КНР Tencent разработал аналогичный сервис под названием Webank.

Baidu является самой популярной поисковой системой в Китае. По количеству обрабатываемых запросов она находится на втором месте в мире после Google.

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