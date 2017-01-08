В Сербии введен «красный» уровень опасности из-за мороза и снегопадов

На всей территории Сербии объявлен высший, «красный» уровень опасности из-за мороза и снегопадов. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает ТАСС.

Более сотни населенных пунктов в горных регионах страны оказались отрезаны от внешнего мира. По словам представителя Сектора чрезвычайных ситуаций МВД Сербии Живко Бабовича (Живко Бабовић), оттуда эвакуированы более сотни человек.

Ситуация на крупных автодорогах, как сообщил Бабович, улучшилась по сравнению с предыдущим днем, однако на дорогах третьего и четвертого приоритета (мелкие сельские дороги) остается сложной.

Самая низкая температура, зафиксированная в Сербии 8 января, составила минус 27 градусов. Снегопады в ряде регионов длятся третьи сутки. Высота сугробов местами достигает четырех метров. Ранее снежная буря заблокировала на Пештерском плато более 10 тысяч человек. В многочисленных авариях по всей стране пострадали десятки человек.

«Телевидение и радио Сербии» сообщает, что в ряде регионов отключилось электричество. Энергетики обещают в ближайшее время вернуть энергоснабжение во все дома.