Вклад России в борьбу против ИГ сравнили с победой над фашистскими захватчиками

Вклад России в борьбу с «Исламским государством» (ИГ — террористическая группировка, запрещена в РФ) сопоставим с ролью советской армии в победе над фашисткой Германией, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Такую точку зрения он высказал в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 9 декабря.

«Если у американских генералов проблема с пропагандой, которую они впитывают с воздуха, то это их проблема, а не наша. Всему миру очевидно, какую роль Россия внесла в разгром ИГ», — отметил он.

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По мнению Шерина, США сначала следует разобраться с ситуацией в Ираке, а потом уже давать оценку российским войскам.

«Пусть лучше о вкладе американской армии в разгром ИГ и взятии Мосула расскажут», — сказал парламентарий.

Он также считает, что подобные высказывания «это пережитки старой обамовской администрации». «Надо дождаться, когда придет к полноценной власти новая администрация, новые лица появятся, и будем слышать, надеюсь, нормальные взвешенные комментарии», — подчеркнул Шерин.

8 января глава Пентагона выразил заявил, что присутствие РФ в Сирии только усиливает гражданскую войну, а вклад России в борьбу США с ИГ «нулевой».

В середине декабря вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России освободили Алеппо от боевиков ИГ. С 30 числа на всей территории САР действует режим прекращения огня. За день до этого президент России Владимир Путин сообщил о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

С 17 октября международная коалиция во главе с США участвует в освобождении иракского города Мосул от террористических формирований, который более двух лет находится под контролем ИГ.