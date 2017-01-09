Заявление Пентагона о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ сочли истерикой

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала заявление министра обороны США Эштона Картера о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом в понедельник, 9 января, пишет «Парламентская газета».

«Истерика на закате — так можно охарактеризовать заявления главы Пентагона. Оно означает только одно — полный провал, когда нервы сдали и единственный маневр — обвинить во всем того, кто эффективен в борьбе с терроризмом, — Россию», — приводит издание слова депутата.

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По мнению парламентария, позиция Картера непрофессиональная и неперспективная. Кроме того, она отметила, что уходящая администрация Барака Обамы так и не смогла признать, «что для России игра в вопросах дипломатии и безопасности в принципе неприемлема». «И терроризм для нас ни свой, ни чужой, а общий и непримиримый враг и угроза», — подчеркнула Яровая.

Накануне Картер в интервью телеканалу NBC выразил точку зрения, что присутствие РФ в Сирии только усиливает гражданскую войну, а вклад России в борьбу США с ИГ «нулевой».

29 декабря российский президент Владимир Путин сообщил о том, что достигнута договоренность о прекращении огня в Сирии, а правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров.

Режим прекращения огня на всей территории САР вступил в силу 30 декабря в 00:00. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.