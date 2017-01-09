Идею создания правительства Украины в изгнании сочли запоздалой

Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник заявил «Ленте.ру», что идея бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова о создании правительства страны в изгнании появилась слишком поздно.

«Эта инициатива могла иметь какой-то эффект в 2014 году, когда политическая эмиграция имела вес и влияние в информационном и экономическом поле Украины. Идея о формировании правительства в изгнании как минимум запоздала, а как максимум — это просто пиар», — заявил Бортник.

По его мнению, у бывших украинских чиновников исчерпан запас легитимности. «В Украине уже третье правительство работает после Майдана. Кроме того, в стране есть несколько параллельных теневых правительств, есть правительство от Оппозиционного блока, есть несколько общественных правительств, словом, инициатива не нова», — отметил эксперт.

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Ранее в понедельник сообщалось, что Азаров допустил возможность формирования украинского правительства в изгнании. Бывший премьер-министр отметил, что для этого должны созреть обстоятельства и условия. «Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — пояснил он.

Так Азаров отозвался на вынесенное 27 декабря решение Дорогомиловского суда Москвы по иску бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника. В постановлении Майдан признается государственным переворотом. В ходе процесса были допрошены высшие руководители Украины, оставившие свои посты, в том числе бывший президент Янукович.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Демонстранты, в частности, выражали недовольство тем, что правительство отложило подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Беспорядки привели к бегству Януковича из страны. Во время этих событий погибли более 100 человек.

Азаров был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год.