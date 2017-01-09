НАСА определилось с будущим миссий Voyager 1 и Voyager 2

Специалисты НАСА представили дорожную карту миссий Voyager 1 и Voyager 2. Будущее самых далеких от Земли аппаратов ученые спрогнозировали при помощи анализа данных, полученных с околоземной обсерватории Hubble. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Как показали данные Hubble, окружающее Солнечную систему первое межзвездное газовое облако Voyager 2 покинет через две тысячи лет. Еще 90 тысяч лет станции потребуется, чтобы пройти второе облако и оказаться в третьем. Эти межзвездные структуры, как показали данные Hubble, незначительно отличаются друг от друга по содержащимся в них химическим элементам, что свидетельствует об особенности их образования и эволюции.

Станции Voyager, по оценкам НАСА, будут функционировать и собирать данные о магнитном поле и космических лучах во внешней Солнечной системе еще в течение примерно десяти лет. В настоящее время миссии исследуют внешний край звездной системы.

Изображение: NASA



На сегодняшний день Voyager 1 удалился от планеты на расстояние около 21 миллиарда километров. Через 40 тысяч лет после того, когда станция перестанет функционировать, она окажется на расстоянии 1,6 светового года от звезды Gliese 445, расположенной в созвездии Жирафа. Вторая станция, Voyager 2, находится на расстоянии примерно 17 миллиардов километров от Земли. Через 40 тысяч лет аппарат пролетит мимо звезды Ross 248 на расстоянии 1,7 светового года.

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Станция Voyager 1 запущена 5 сентября 1977 года. Миссия, заключающаяся в пролетном исследовании Юпитера и Сатурна, после успешного выполнения была переориентирована к границам Солнечной системы.

На станции находится золотая пластина, где указано местонахождение Земли и записано несколько изображений и звуков. В настоящее время Voyager 1 является самым дальним от Земли и самым быстро движущимся рукотворным объектом.

Миссия Voyager 2 запущена 20 августа 1977 года. Задачи станции были аналогичны Voyager 1, однако ее курс после пролета Юпитера и Сатурна был скорректирован для исследований Урана и Нептуна.