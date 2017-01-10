Представители Поветкина опоздали на вскрытие допинг-пробы Б спортсмена

Всемирный боксерский совет (WBC) перенес на неопределенный срок вскрытия допинг-пробы Б российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Об этом ТАСС рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.

«Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения процедуры», — заявил Сулейман. Процедура должна была состояться 6 января в Лос-Анджелесе.

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23 декабря стало известно, что новая допинг-проба Поветкина не показала наличия запрещенных веществ. До этого россиянин потребовал вскрытия допинг-пробы Б.

17 декабря бой Поветкина за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном был отменен. Поединок должен был пройти в тот же день в Екатеринбурге, но Стиверн отказался боксировать после обнаружения допинга в пробе Поветкина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Россиянин одержал победу нокаутом в шестом раунде.