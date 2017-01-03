Промоутер Стиверна рассказал о потерях из-за отмененного боя с Поветкиным

Финансовые потери команды боксера Бермейна Стиверна из-за отмененного боя с россиянином Александром Поветкиным составили около 2 миллионов долларов. Об этом рассказал промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадца. Его слова во вторник, 3 января, приводит «Р-Спорт».

«Стиверн был очень сильно разочарован. Он потерял 1,5 миллиона долларов. Плюс мы потеряли те деньги, которые вложили в его подготовку, — около 300-400 тысяч долларов. Мы проиграли торги, мы вложились в подготовку, в перелеты, в визы для всей команды. Также мы потеряли деньги, которые должны были получить после боя», — сказал Дон Кинг, назвавший случившееся катастрофой.

«Не могу предсказать, что произойдет в будущем с этим боем. В этой ситуации мы жертвы, она нас очень серьезно ранила. Как с точки зрения денег, так и морально», — добавил Кинг.

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24 декабря глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Поветкина, анонсировал «большой суд» с командой Стиверна.

Бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC между Поветкиным и Стиверном был отменен. Поединок должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но Стиверн отказался боксировать после обнаружения допинга в пробе Поветкина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Россиянин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

