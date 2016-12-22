Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBC

Российский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории свыше 90,71 килограмма. Об этом сообщается на сайте организации.

Чемпионом WBC в данной весовой категории остается американец Деонтей Уайлдер, который из-за травмы не сможет выйти на ринг до 2017 года. На второй строчке в рейтинге расположился канадец Бермейн Стиверн. Третье место место занимает кубинец Луис Ортис.

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Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был встретиться со Стиверном в поединке за звание временного чемпиона организации. Однако бой не состоялся: в день поединка президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

В результате соперником Поветкина в поединке, утратившем статус титульного, стал француз Йоан Дюопа, которого россиянин нокаутировал в шестом раунде.