Команда Поветкина потребовала вскрытия допинг-пробы Б

Команда российского боксера Александра Поветкина потребовала вскрытия допинг-пробы Б спортсмена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Поветкина — руководителя компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.

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«Мы отправили запрос на вскрытие допинг-пробы Б, а также начали проверку команды на полиграфе. Я пока не решил, будет ли Поветкин проходить проверку. Если такая необходимость возникнет, то пройдет», — заявил Рябинский.

22 декабря Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории свыше 90,71 килограмма, несмотря на отмену боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Поединок должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но Стиверн отказался боксировать после обнаружения допинга в пробе Поветкина.

Вместо канадца на бой, утративший статус титульного, вышел француз Йоан Дюопа. В шестом раунде Поветкин нокаутировал соперника.