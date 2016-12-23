Дон Кинг рассказал о разбитом сердце из-за отмены боя Поветкина со Стиверном

Дон Кинг, промоутер канадского боксера Бермейна Стиверна, рассказал, что очень расстроился из-за срыва боя его клиента с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Мы очень опечалены случившимся. Мое сердце разбито. Я так разочарован! Мы так серьезно готовились, много работали над организацией этого поединка, уладили все детали, подписали контракт, бой был санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC)», — заявил Кинг.

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17 декабря в Екатеринбурге Поветкин должен был встретиться со Стиверном в поединке за звание временного чемпиона по версии WBC. Однако бой не состоялся: в день поединка президент организации Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

В результате соперником Поветкина в поединке, утратившем статус титульного, стал француз Йоан Дюопа, которого россиянин нокаутировал в шестом раунде.