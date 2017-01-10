Брейвик в суде вскинул руку в нацистском приветствии

Террорист Андерс Брейвик, доставленный в зал суда для слушания апелляции, вскинул руку в нацистском приветствии. Об этом сообщает Reuters.

Судья немедленно отреагировал на его выходку, предупредив о недопустимости подобных оскорбительных действий впредь.

Норвежский суд рассматривает сразу две апелляции на решение, вынесенное 20 апреля 2016 года. Тогда Брейвику удалось добиться признания условий его содержания в тюрьме бесчеловечными: террорист жаловался на то, что ему предлагают холодный кофе, а еду разогревают в микроволновке. «Это хуже, чем пытка водой», — утверждал террорист. Кроме того, осужденного возмущало, что его изолировали от остальных заключенных и не пускают к нему его друзей-экстремистов.

Суд тогда признал претензии частично обоснованными и принял решение выплатить Брейвику компенсацию в размере 40,7 тысячи долларов.

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Однако вердикт не удовлетворил ни сторону истца, ни ответчика — норвежские власти. Брейвик по-прежнему жалуется на длительную изоляцию от других заключенных, что, по его мнению, является негуманной мерой и нарушает европейскую Конвенцию по правам человека.

Прокуратура Норвегии, в свою очередь, считает , что условия содержания не нарушают никаких прав заключенного.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере.