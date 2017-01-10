Глава футбольной ассоциации Англии призвал игроков-геев совершить каминг-аут

Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грек Кларк предложил нескольким игрокам с нетрадиционной сексуальной ориентацией совершить одновременный каминг-аут. Слова чиновника приводит The Times.

«Если кто-то из числа топ-игроков хочешь совершить каминг-аут, то почему бы им не сделать это всем вместе? Человек не должен делать этого в одиночку», — заявил Кларк, отметив, что болельщики могут понять футболиста-гея из команды, которую они поддерживают, но в то же время могут не принять гомосексуалиста из другого клуба.

«Очень многие футболисты-геи счастливы и просто не хотят, чтобы кто-то знал об их ориентации. Я не хочу говорить им: "Ты должен совершить каминг-аут". Это неправильно», — подчеркнул чиновник.

14 декабря появилась информация о том, что три футболиста, выступающие за клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ), в ближайшее время собираются совершить каминг-аут. Спортсмены ведут переговоры с Футбольной ассоциацией Англии и собираются рассказать о своей ориентации в ближайшее время.