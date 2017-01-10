Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП в Кемеровской области

Три человека, среди которых боксер Денис Янкин, погибли в ДТП на 16-м километре автодороги Чугунаш — Шерегеш в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселка Шерегеш.

«Янкин и водитель, который тоже погиб, работали у нас на курорте, третья жертва аварии — их друг, приезжавший в гости», — сообщили в администрации.

Водителю было 28 лет, Янкину — 37, третьему погибшему — 35. Уточняется, что мужчины ехали на автомобиле Lada Granta. Водитель машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Янкин — мастер спорта международного класса, становился чемпионом Европы.

