Белорусы разработали конструктор мультипутешествий по Европе

Команда белорусских разработчиков создала онлайн-сервис планирования путешествий Eightydays.me. Сайт предлагает туристам различные варианты поездок по Европе. Маршруты включают от двух до пяти городов.

На портале необходимо указать сроки путешествия и город, который станет начальной и финальной точкой маршрута. Также нужно выбрать регион для поездки — вся Европа в целом, ЕС или Шенгенская зона.

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Сайт также даст советы, какими авиакомпаниями дешевле лететь и где можно будет остановиться путешественнику. Он указывает и общую приблизительную стоимость поездки.

Создатели Eightydays.me заверяют, что не будут предлагать туристам вылеты рано утром или поздно вечером, а также аэропорты, расположенные далеко от города. Данный сервис рекомендует только прямые авиарейсы и железнодорожные маршруты без пересадок, отмечают они.

Как поясняют разработчики проекта, они сами любят путешествовать, уже посетили более 50 стран и не собираются останавливаться на достигнутом.

В настоящий момент сайт находится в стадии бета-тестирования.