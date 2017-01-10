Коньки фигуристки объявлены культурным наследием Южной Кореи

Коньки фигуристки Ким Ен А, в которых она завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2010 года, войдут в список культурного наследия Южной Кореи. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей государственной службы культурного наследия (СКУ) Республики Корея.

По мнению чиновников, пара коньков имеет большую историческую и символическую значимость, так как в них спортсменка получила первую награду высшей пробы в фигурном катании в истории Южной Кореи. Коньки войдут в реестр несмотря на то, что они были произведены за пределами страны.

«В Корее мало производителей снаряжения для профессиональных спортсменов фигурного катания, а потому атлетам приходится использовать иностранную продукцию», — рассказали в СКУ республики.

Ким Ен А стала победительницей в одиночном женском катании на Олимпиаде в Ванкувере, набрав наибольшее количество баллов по итогам короткой и произвольной программ в истории соревнований. Также на ее счету серебро Игр 2014 года в Сочи и две победы на чемпионатах мира.