Падение мигранта под поезд метро в Петербурге оказалось убийством

Погибшего под колесами метропоезда в Санкт-Петербурге мигранта столкнул с платформы его знакомый. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

«Из материалов уголовного дела следует, что утром 10 января 2017 года на платформе станции метро "Площадь Александра Невского" между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний толкнул потерпевшего на рельсы перед приближающимся поездом», — рассказал представитель управления. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве.

«Установлена личность лица, совершившего данное преступление, принимаются меры к его задержанию», — уточнили в управлении.

По версии источника «Ленты.ру», трагедия произошла в следствие неудачной шутки знакомого погибшего — на видеозаписи зафиксировано, что на платформу станции они пришли вместе.

Из-за ЧП, произошедшего около 07:30 утра, то есть перед «часом пик» движение метро прерывалось примерно на 20 минут.

В декабре 2012 года 30-летний американский бездомный Наима Дэвис был арестован и обвинен в убийстве 58-летнего мужчины, которого он столкнул на рельсы метро перед прибывающим поездом. По словам задержанного, погибший незадолго до убийства налетел на него, после чего оскорбил. В ответ Дэвис толкнул его под колеса поезда.

