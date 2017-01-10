Теннисист вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа»

Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа». Фото было выложено на странице аналитика The New York Times Бена Ротенберга в Twitter.

21-летний Кирьос надел майку с изображением Трампа с рогами после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в выставочном матче в Сиднее. В ответ на вопрос о футболке теннисист сказал: «И так все понятно».

В августе 2016 года во время матча второго круга на турнире в Цинциннати (США) Кирьос сломал три ракетки подряд. Годом ранее во время матча теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале он пытался вывести из себя Станисласа Вавринку, сообщив швейцарцу, что ему изменяет девушка.