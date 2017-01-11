В ДТП со скорой на Сахалине разбились пять человек

На Сахалине в ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибли пять человек и еще двое пострадали. Об этом в среду, 11 января, сообщается на сайте главка МВД по Сахалинской области.

По предварительным данным, авария произошла 11 января в Макаровском районе. На 203-м километре трассы «Южно-Сахалинск — Оха» лоб в лоб столкнулись машина скорой и грузовик Isuzu Elf.

«В результате ДТП погибло пять человек, среди них водитель грузового автомобиля и четверо граждан, находившихся в автомобиле скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

В региональном УГИБДД «Интерфаксу» рассказали, что ДТП произошло около 08:00 по местному времени. Скорая перевозила двух пациентов из Поронайской центральной районной больницы (ЦРБ) в Южно-Сахалинск. От удара машина загорелась. По предварительным данным, погибли оба пациента и родственник одного из них, а также водители скорой и грузовика. Сопровождавшая больных медсестра получила травмы и была доставлена в Макаровскую ЦРБ. Информация о втором пострадавшем не приводится.

В свою очередь в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области сообщили, что автомобиль скорой помощи врезался в стоящий на дороге грузовик с погашенными габаритными огнями. Помимо медсестры выжил водитель одной из фур.

В областном управлении МЧС также сообщают о ДТП со скорой и двумя грузовиками. По данным спасателей, один из участвовавших в аварии автомобилей загорелся, какой именно, не уточняется. Прибывшие через 10 минут после начала возгорания пожарные быстро потушили пламя.

На месте ЧП работают автоинспекторы, устанавливаются обстоятельства случившегося.