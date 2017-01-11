Мутко отреагировал на призыв NADO отстранить россиян от участия в соревнованиях

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко заявил, что Национальные антидопинговые организации (NADO), призвавшие отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях, «должны заниматься своим делом». Слова чиновника приводит «Р-Спорт».

«Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению», — заявил Мутко, отметив, что «политические вопросы остаются в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций».

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«Каждый должен заниматься своим делом, кто-то сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой», — подвел итог чиновник.

10 января NADO 19 стран выступили за отстранение российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишение страны права проведения всех состязаний по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Вторая часть доклада канадского юриста была представлена 9 декабря. В ней сообщается, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.