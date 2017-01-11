Отказавшегося упоминать в литургии главу РПЦ клирика запретили в служении

Настоятель храма Архистратига Михаила в станице Темнолесской (Ставропольский край) клирик Андрей Соковых на пять лет отстранен от церковной службы. Как сообщает в среду, 11 января, ТАСС, соответствующее решение принял митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Поводом для этого стало нежелание Соковых упоминать главу РПЦ патриарха Кирилла в Божественной литургии.

«Клирик епархии наказан за нарушение канонических правил работы церкви (...) За такой проступок возможно применение суровой меры, вплоть до лишения сана. Владыка избрал мягкую меру, он ждет раскаяния, это может быть и не пять лет», — сказал в комментарии агентству руководитель информационного отдела епархии протоиерей Владимир Волков.

Материалы по теме Папа может Зачем понтифик встречается с патриархом Кириллом на Острове свободы

31 декабря Соковых на своей странице во «ВКонтакте» написал, что еще 12 декабря подал своему митрополиту рапорт «о непоминовении патриарха и применении к нему 15-го правила двукратного Константинопольского собора». В тот же день, по его словам, прибыла комиссия, которая описала храм и вручила ему «указ о переводе на штатную должность под крыло благочинного».

«На копии указа мне предложено было сделать надпись о получении, что я и исполнил, но в дополнение написал о невозможности исполнения этого указа, т.к. не могу быть одного Тела с еретиками, исповедующими ересь "ЭКУМЕНИЗМА" (идеология всехристианского единства, категорически отрицаемая РПЦ — прим. «Ленты.ру»). 13 декабря указом правящего архиерея я запрещен в служении. Одного еретики не понимают, что всякой ереси приходит конец. И все незаконно изгнанные восстанавливаются», — отметил он.

Соковых добавил, что теперь пришел «момент истины» — «со Христом остаться или с единым богом». «Я выбираю остаться со Христом», — заключил он.

Священнослужитель обвиняет патриарха Кирилла в экуменизме после того, как тот в феврале 2016-го провел в Гаване встречу с Папой Римским. Также клирик критиковал документы, подготовленные к состоявшемуся в 2016 году Всеправославному собору. Он заявлял, что на нем «провозглашается благом очевидное зло — экуменизм».