Спецназ освободил пленника сектантов из столичной квартиры

В сети появилось видео освобождения бойцами Росгвардии 39-летнего мужчины, которого незаконно удерживали сектанты в одном из жилых домов на Кировоградской улице (Южный округ Москвы). Оперативную съемку в среду, 11 января, «Ленте.ру» предоставили в столичном управлении ведомства.

Как сообщает пресс-служба московского главка Следственного комитета России, пленника заманили «двое мужчин и иные неустановленные лица под предлогом трудоустройства». Мужчину незаконно удерживали с 23 декабря 2016 года по 8 января. Его лишили документов и доступа к телефону, однако он смог передать жильцам дома через окно записку с просьбой о помощи.