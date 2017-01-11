Кремль пообещал изучить опубликованные Савченко списки пленных

Москва проанализирует данные, представленные депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко, о якобы задержанных в Донбассе россиянах. Об этом в среду, 11 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У меня нет сомнения, что так или иначе это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений», — сказал Песков.

Комментируя тот факт, что процесс обмена пленными идет медленно, он отметил, что в этом нельзя упрекать только одну из сторон. «Я имею ввиду ополченцев Донбасса и Киев. Это вопрос именно договоренностей и доверия двух сторон этого конфликта», — пояснил он.

По его словам, Москва «будет продолжать делать все, чтобы [дальше формировать] эту атмосферу доверия».

Ранее Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки пленных на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей хочет получить от Киева.

Она также отметила, что обмен пленными должен производиться по формуле «всех на всех» в три этапа. В рамках первого стороны освобождают тех, кто удерживается в заключении, по утвержденным спискам.

Обмен пленными, захваченными сторонами в ходе конфликта в Донбассе, предусмотрен Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.