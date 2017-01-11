Рекс Тиллерсон оказался акционером Yandex

Бывший генеральный директор компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, является акционером голландской Yandex NV, материнской компании российского «Яндекса». Об этом сообщает NBC со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении телеканала финансовые отчеты.

Тиллерсону, по информации NBC, принадлежит небольшой пакет акций Yandex NV стоимостью до 15 тысяч долларов. Кроме того, он владеет пакетами акций китайских компаний Alibaba и Baidu стоимостью 109-361 тысяча долларов. Общий размер активов кандидата в госсекретари оценивается примерно в 500 миллионов долларов.

PR-директор «Яндекса» Очир Манджиков, комментируя в интервью РИА Новости данную информацию, напомнил, что компания является публичной с 2011 года, ее ценные бумаги торгуются на американской бирже NASDAQ. «Любой инвестор может купить наши акции», — отметил Манджиков.

Трамп выдвинул Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря. «Он будет человеком, мощно и четко отстаивающим американские интересы, и он сможет исправить ошибки тех лет, когда внешняя политика шла по неправильному пути», — сказал избранный президент Соединенных Штатов.

Кандидатуру Тиллерсона предстоит утвердить Сенату. Законодатели отмечали, что процесс простым не будет — многие из них озабочены его «связями с Россией». По итогам выборов, прошедших 8 ноября, республиканцы сохранили в сенате большинство — 52 места из 100.

