На Байкале создадут ледяную библиотеку с трехметровыми книгами

На южном берегу Байкала создадут гигантскую скульптуру «Ледяная библиотека чудес». Об этом заявил главный архитектор проекта Павел Санников, передает «Интерфакс» в четверг, 12 января.

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Сооружение в районе горнолыжного курорта «Гора Соболиная» будет представлять собой 420 ледяных книг в развернутом виде. Вес каждой составит 480 килограммов, высота — 3 метра. Все книги поставят в круг, диаметр которого будет равняться 30 метрам, рассказал Санников.

На страницах книг мастера по резке льда визуализируют мечты жителей России, Китая, Франции. Глава туроператора «Гранд Байкал» Виктор Григоров уточнил, что россияне желают завести семью и путешествовать, а китайцы хотят стать космонавтами и открывать новые миры.

Работа над скульптурой начнется 16 января и должна завершиться 4 февраля. В ледяные книги планируется встроить подсветку, чтобы их было лучше видно вечером.