Происхождению таинственной Планеты Х нашли случайное объяснение

Астроном Джеймс Веспер (James Vesper) на ежегодной конференции Американского астрономического общества в Грейпвайне заявил о том, что Планета Х случайно попала в Солнечную систему. Об этом пишет Space.

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Ученые просчитали 156 различных вариантов встречи Солнца с объектом, у которого размеры сопоставимы с Нептуном или Юпитером. Согласно их модели, Планета Х вполне могла быть захвачена притяжением Солнца.

«В зависимости от того, как произошла их встреча, Планета X могла или просто занять свое место на окраинах Солнечной системы, или же выкинуть одну или несколько планет из нее для расчистки "жизненного пространства"», — предположил Веспер. Ученые добавляют, что размер планеты X не может превышать размеры Нептуна, поскольку газовый гигант вроде Юпитера полностью перестроил бы Солнечную систему, отмечают ученые.

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона крупного небесного тела ученые сообщили в середине января 2016 года. Потенциальная девятая планета системы вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает Нептун.