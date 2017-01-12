Журналисты нашли у тещи и сына Турчинова элитную недвижимость под Киевом

Теща и сын секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова стали обладателями дорогостоящих загородных домов в поселке Белогородка под Киевом. Об этом сообщается в программе «Следствие.Инфо» телеканала «Громадьске ТВ». Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

Журналисты утверждают, что дом и земельный участок площадью свыше тысячи квадратных метров принадлежат фирме «Экостильком», владелицей которой является теща Турчинова Тамара Белиба. Как сообщается в сюжете, рядом находится дом и огромный участок леса, принадлежащие сыну Турчинова — Кириллу Турчинову.

Это имущество не было указано секретарем СНБО в своей декларации, так как по украинским законам должностные лица обязаны сообщать об имуществе только тех родственников, которые зарегистрированы по одному адресу с ними.

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10 января бывший заместитель генерального прокурора страны, адвокат Ренат Кузьмин заявил, что обратился в Национальное агентство по противодействию коррупции с требованием начать проверку президента Украины Петра Порошенко. По его словам, причиной для обращения в антикоррупционное ведомство послужило то, что глава государства скрыл в своей декларации «конфликт интересов в войне с Россией».

В ноябре украинские журналисты сообщили. что на средиземноморском побережье Испании нашли виллу Порошенко, не указанную в его декларации.

Декларации о своем имуществе украинские должностные лица должны были подать до 30 октября.