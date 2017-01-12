Шохин вступился за Улюкаева

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин вступился за бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и попросил суд облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Rambler News Service.

Шохин попросил суд разрешить Улюкаеву прогулки при сохранении режима домашнего ареста, а также общение с ограниченным кругом людей.

«Я считаю, что в этой форме обращения не содержится ничего избыточного, и любой нормальный его коллега, товарищ подписался бы под такой его просьбой, мы же не влияем на решение суда, мы облегчаем процессуальные нормы, которые позволят ему, в том числе, самому защищаться», — отметил Шохин.

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Он также заявил о том, что поручается за Улюкаева в его сотрудничестве со следствием. «Поручаясь за человека, я даю гарантию, что он будет сотрудничать со следствием, поскольку я его знаю, и не скроется — это главное, это личная характеристика», — подчеркнул глава РСПП.

10 января суд оставил Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля, а срок рассмотрения его дела продлил до 15 мая.

Алексей Улюкаев, занимавший на тот момент пост министра экономического развития России, был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Следствие полагает, что он потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за выдачу положительного заключения о сделке по приобретению госпакета акций компании «Башнефть». В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.