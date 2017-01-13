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Изъятые у журналистов снимки передадут следствию по авиакатастрофе под Донецком

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Часть фотоматериалов, которые голландские журналисты сделали во время пребывания в Донбассе, могут быть использованы в интересах следствия по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777. Об этом РИА Новости сообщил один из участников поездки Стефан Бек. По его словам, такое решение вынес суд в Нидерландах.

Кроме того, по словам Бека, будут уничтожены материалы съемки, запечатлевшей задержание его коллеги Мишеля Спеккерса в аэропорту Амстердама. Сами журналисты выступают против такого решения.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Нидерландов изъяли материалы независимого расследования, проведенного двумя голландскими журналистами после их возвращения на родину из Донбасса.

Как пояснил Бек, голландская прокуратура утверждает, что сама не может получить эти материалы, потому что в регионе, где разбился самолет, слишком опасно. «Однако во время нашего пребывания в этом районе мы заметили, что это не так», — констатировал он, опровергнув также опровергает заявления голландских следователей о невозможности собрать все обломки самолета, так как они разбросаны на значительной площади. По мнению журналиста, подобные действия правоохранительных органов наводят на мысль о недобросовестном проведении расследования.

28 сентября международная следственная группа огласила промежуточные итоги работы. Согласно заключению, самолет был уничтожен ракетой, выпущенной из зенитного комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а после обстрела лайнера увезли обратно.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли, большинство из них были подданными Нидерландов.

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