Полиция Нидерландов изъяла материалы по MH17 у двух голландских журналистов

Нидерландские правоохранительные органы изъяли материалы независимого расследования, проведенного двумя голландскими журналистами после их возвращения на родину из Донбасса. Об этом сообщил один из репортеров Стефан Бек на своей странице в Facebook.

«Все материалы, собранные Мишелем Спеккерсом и мной о катастрофе [рейса] MH17 в Донбассе (Донецк и Луганск), включая интервью, конфискованы полицией после нашего возвращения в Нидерланды», — написал журналист.

По его словам, голландская прокуратура утверждает, что сама не может получить эти материалы, потому что в регионе, где разбился самолет, слишком опасно. «Однако во время нашего пребывания в этом районе мы заметили, что это не так», — констатировал Бек.

Он также опровергает заявления голландских следователей о невозможности собрать все обломки самолета, так как они разбросаны на значительной площади. «Это, конечно, серьезный аргумент. Но прокуратура даже не забирает собранные на месте обломки», — утверждает репортер.

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По его мнению, подобные действия правоохранительных органов наводят на мысль о недобросовестном проведении расследования.

3 октября 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом то, что голландская сторона не допускала экспертов на место крушения «под предлогом их безопасности и не сразу собрала все обломки самолета, оставив их «гнить в полях».

28 сентября международная следственная группа огласила промежуточные итоги своей работы. Согласно ее заключению, самолет был уничтожен ракетой, выпущенной из зенитного комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а после обстрела лайнера увезли обратно.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли, большинство из них были подданными Нидерландов.