В ФХР отреагировали на освистывание чехами российского гимна

В федерации хоккея России (ФХР) отреагировали на освистывание чешскими болельщиками российского гимна после матча женского молодежного чемпионата мира между этими командами. Слова исполнительного директора ФХР Дмитрия Курбатова приводит ТАСС.

«ФХР будет реагировать в соответствии с регламентом Международной федерации хоккея (IIHF), больше не стоит об этом говорить. Эпизод уже "проигран", сегодня матч с США, надо готовиться к нему. Такие случаи, к сожалению, в мировом хоккее случаются, но самый главный ответ — хорошая игра. Кроме того, девочки развернулись, спели гимн, за что им большое спасибо», — заявил Курбатов.

После окончания четвертьфинального поединка между сборными России и Чехии, завершившегося со счетом 2:0 в пользу россиянок, чешские болельщики освистали российский гимн. В ответ на это отечественные спортсменки вместе исполнили гимн, чем заставили замолчать местную публику.

В полуфинале мирового первенства 13 января команда России встретится с США.