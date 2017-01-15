Игрок «Детройта» забил после сольного прохода от своих ворот в матче НХЛ

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Нападающий «Детройт Ред Уингс» Андреас Атанасиу забросил шайбу после сольного прохода от собственных ворот в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинс». Видеозапись момента появилась на YouTube-канале SPORTSNETCANADA.

Встреча проходила в ночь на воскресенье, 15 января, в Детройте и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. Форвард отличился на второй минуте заключительного периода. Он подхватил шайбу за своими воротами, провел ее через всю площадку и отправил в сетку. В составе «Питтсбурга» голом отметился россиянин Евгений Малкин, однако это не помогло команде набрать очков.