Названо место работы угонщика Boeing 727-51 Дэна Купера

Американский эксперт Том Кайе установили возможное место работы Дэна Купера, который в 1971 году угнал самолет Boeing 727-51, получил выкуп в размере 200 тысяч долларов и успешно скрылся, спустившись на парашюте на землю. Об этом Кайе рассказал в эфире телеканала KING-TV.

Вероятнее всего, Купер работал на компанию Boeing и участвовал в разработке сверхзвукового пассажирского самолета Boeing 2707. Скорее всего, угонщик был инженером или менеджером на одном из предприятий, а также одним из подрядчиков.

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К подобным выводам эксперт и его коллеги пришли, проведя при помощи мощного электронного микроскопа исследование галстука Купера. На шейном платке были обнаружены уникальные следы более ста тысяч частиц, среди которых — церий, стронций, сульфид и титан. Эти металлы использовались в узкоспециализированных областях, в частности, процессе разработки Boeing 2707. Полный список этих частиц доступен в сети.

Над самолетом Boeing 2707 компания Boeing работала в 1960-е годы. Разработка аппарата была прекращена в 1971 году. К этому моменту у компании имелась пара недостроенных Boeing 2707.

В июле 2016 года ФБР прекратило расследование угона Boeing 727, так и не установив личность преступника.