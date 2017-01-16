Игру Portal воссоздали на компьютере Apple 30-летней давности

Энтузиаст Винс Вивер (Vince Weaver) разработал собственную версию игры Portal для компьютера Apple Platinum IIe, который поступил в продажу в январе 1987 года. Ролик с демонстрацией геймплея он опубликовал на своем YouTube-канале. Эта модель компьютеров имеет 128 килобайт оперативной памяти и процессор 65C02 с тактовой частотой один мегагерц. В версии Portal для Apple II блогер создал лишь два уровня – первый и последний. Также он переделал песню Джонатана Коултона «Still Alive», которая звучала в титрах оригинальной игры.

Portal — 3D-головоломка, выпущенная на PC и консолях в 2007 году. Игра получила хорошие отзывы и спустя четыре года к ней вышло продолжение. Разработчиком обеих серий является компания Valve.