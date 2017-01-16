Российские бадминтонисты завоевали пять медалей на турнире в Эстонии

В Эстонии завершился первый в этом году этап европейского цикла турниров по бадминтону YONEX Estonian International 2017. Россияне завоевали золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Финал микста был российским, в нем встречались Родион Алимов / Алина Давлетова с Анатолием Ярцевым и Евгенией Косецкой. Золотую медаль завоевали Алимов/Давлетова. Еще одну серебряную медаль принесла в копилку команды Ксения Поликарпова в женской одиночке, бронза в этом же разряде у Евгении Косецкой. И еще одна бронза у женской пары Екатерина Болотова/Алина Давлетова.

«Турнир выдался непростым, мы знали это заранее, увидев сетки, и не рассчитывали на легкие победы. Тем не менее, мы с Родионом настраивались только на победу, каждую игру подробно обсуждали, искали тактику», — рассказала Давлетова.

Соревнования проходили с 12 по 15 января в Таллине.