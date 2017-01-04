Российский бадминтонист установил мировой рекорд по скорости полета волана

Российский бадминтонист Владимир Иванов установил мировой рекорд по скорости полета волана в одиночном бадминтоне. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

На турнире в индийском Лакнау Иванов с подачи послал волан со скоростью 419 километров в час, что на два километра быстрее предыдущего рекорда, установленного южнокорейцем Юн Сеонгом.

Рекорд в парном бадминтоне принадлежит Тану Боон Хеону из Малайзии, который в 2013 году выполнил смэш со скоростью 493 километра в час.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Иванов в паре с Иваном Созоновым дошел до четвертьфинала, где россияне уступили китайскому дуэту Бяо Чай / Вей Хун.