92 процента россиян выразили уверенность в способности армии защитить страну

Вооруженные Силы России (ВС РФ) в состоянии защитить страну и ее граждан при возникновении угрозы, так считает 92 процента россиян. Об этом во вторник, 17 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно его результатам, сомнение в этом высказали только три процента опрошенных. 76 процентов считают, что за последние 2-3 года боеспособность российской армии повысилась, и только два процента озвучили противоположную точку зрения.

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Три четверти респондентов заметили влияние ВС РФ на развитие экономики, 70 процентов полагают, что армия оказывает влияние на жизнь россиян.

22 декабря 2016 года на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день Россия сильнее любого потенциального агрессора. Вместе с тем он подчеркнул, что нельзя позволить себе расслабиться ни на минуту, «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск». В этом случае, по словам Путина, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».