Свыше 20 тысяч россиян оформили шенгенские визы на дому

В 2016 году услугами оформления биометрических шенгенских виз на дому воспользовались около 22,5 тысячи россиян. Об этом во вторник, 17 января, корреспонденту «Ленты.ру» рассказали представители компании VFS Global, предоставляющей такие услуги.

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Самой популярной страной, куда виза оформлялась «мобильным» способом, оказалась Греция (32 процента общего числа заявителей). На втором месте расположилась Испания с результатом в 31 процент, на третьем — Чехия, куда разрешение на въезд получали четверть туристов.

В 2017 году оформить шенген посредством сервиса «мобильная биометрия» россияне смогут в девять стран: Греция, Чехия, Австрия, Финляндия, Дания, Словения, Исландия, Литва и Эстония.

Данная услуга позволяет сдать документы на визу и биометрические данные дома или в офисе. Вся информация затем передается в консульство, после чего паспорт с отметкой о разрешении на въезд доставляется заявителю курьером.

В июне 2016 года эксперт рассказал о росте спроса россиян на оформление биометрических шенгенских виз на дому. В сентябре 2015 года в России начали действовать новые правила въезда в Шенгенскую зону. Россиян старше 12 лет при оформлении виз в регион обязали проходить процедуру дактилоскопии.

