Российский сенатор оценил вербовочные методы американских спецслужб

Методы вербовки, которые используют спецслужбы США в отношении российских дипломатов, являются нарушением норм международного права. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 17 января.

По словам сенатора, американцы действовали нагло и «нахраписто», в частности, угрожали сотрудникам российских дипведомств привлечением к ответственности. «Это говорит о невысоком классе тех лиц, которые пытались вербовать наших дипломатов», — отметил он.

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По мнению Джабарова, противостоять вербовочной активности США невозможно. «Любая спецслужба будет всегда использовать ситуацию для приобретения новых источников информации», — сказал сенатор.

Ранее во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что американские спецслужбы в апреле 2016 года пытались завербовать советника-посланника российского посольства в Вашингтоне. Лавров подчеркнул, что предложения о сотрудничестве получили несколько российских дипломатов.

17 января глава МИД России заявил, что Москва пресекла ряд случаев разведывательной деятельности американцев, работавших под дипломатическим прикрытием. Кроме того, по утверждению министра, сотрудники посольства Соединенных Штатов были замечены на митингах российской оппозиции, «в том числе и в переодетом виде».