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Командир батальона «Донбасс» предсказал отделение Волыни и Винницы от Украины

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В случае выполнения минских соглашений и предоставления Донбассу особого статуса против киевских властей выступят и в других регионах страны. Такое мнение выразил командир батальона «Донбасс» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Виногродский на пресс-конференции в Северодонецке. Видео выступления доступно на YouTube (с 1:13).

«Волынь сейчас возьмет в руки оружие и скажет: "А пошли бы вы все в задницу! Мы не хотим платить ваши тарифы, видеть ваших чиновников". Завтра это же скажут и в Виннице», — спрогнозировал Виногродский.

19 декабря спикер парламента Новороссии (конфедеративный союз самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик), бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что Украина прекратит свое существование как единое государство в случае неконституционного отстранения президента страны Петра Порошенко от власти. По его словам, на новый госпереворот может решиться «партия войны», в которую входят глава МВД Арсен Аваков, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

В начале декабря депутат Верховной Рады Евгений Балицкий предупредил, что западные соседи Украины могут выдвинуть территориальные претензии и попробовать расчленить страну.

После произошедшего зимой 2014 года госпереворота на Украине киевские власти потеряли контроль над Крымом и частью Донбасса. Крым после прошедшего в марте того же года референдума воссоединился с Россией. В апреле в Донбассе начался вооруженный конфликт, в ходе которого образовались ДНР и ЛНР.

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