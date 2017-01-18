Кировчанина заподозрили в краже посылок с пневматическим оружием

Правоохранительные органы подозревают молодого человека из Кировской области в краже посылок с пневматическим оружием. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба управления МВД по Кирову.

По версии следствия, подозреваемый заранее познакомился с девушкой-сотрудницей почтового отделения, взял без ее ведома ключи от почты и проник в помещение в выходной день. Там он взял восемь посылок, не зная, что в них находится, и отправился с ними домой.

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В посылках оказались пневматические пистолеты, которые молодой человек сдал в комиссионные магазины Кирова, выручив 7,5 тысяч рублей. При этом реальная стоимость похищенного имущества превышала 50 тысяч. Ключи от почты подозреваемый незаметно подкинул своей знакомой.

В настоящее время 22-летний молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

10 января стало известно, что служба безопасности «Почты России» пресекла попытку сотрудника компании украсть три мобильных телефона из посылок.