Кудрин поучаствовал в экономическом совещании у Путина

Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин принял участие в первом в 2017 году совещании по экономическим вопросам у президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 18 января, сообщает сайт главы государства.

«Я (...) пригласил еще сегодня Алексея Кудрина, имея в виду, что он занимается подготовкой программы будущего развития экономики», — сказал Путин открывая совещание.

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В мероприятии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр здравоохранения Вероника Скворцова, помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

На совещании президент отметил, что наблюдающиеся с конца 2016 года положительные тенденции в экономике неустойчивы и призвал найти новые стимулы для их развития.

13 января Кудрин заявил, что в случае проведения структурных реформ рост экономики России в 2019 году превысит три процента, а к 2022-му ускорится до уровня выше четырех процентов.

В октябре 2016 года председатель совета ЦСР заявил, что правительство России не имеет четкого понимания существующей экономической реальности после падения цен на нефть и снижения доходов бюджета.

