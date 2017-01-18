Путин призвал найти новые стимулы для развития российской экономики

Для развития российской экономики нужны новые стимулы, наблюдаемые положительные тенденции неустойчивы. Об этом в среду, 18 января, заявил президент России Владимир Путин, сообщает Rambler News Service.

«Необходимо обеспечить новые стимулы для развития российской экономики, поддержать малый и средний бизнес, включая финансовые инструменты на обеспечение предпринимательских инициатив и притока инвестиций», — сказал Путин.

По его словам, наблюдаемые с конца 2016 года положительные тенденции в экономике неустойчивы. «Нам нужно определиться, что является самым главным для того, чтобы поддержать эти положительные явления в российской экономике», — подчеркнул он.

Также Путин отметил, что важнейшей задачей является достижение макроэкономической стабильности. «Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, безусловно, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы, обеспечить меры реагирования на возможные риски», — отметил президент.

17 января министр экономического развития России Максим Орешкин назвал борьбу с растущим «серым» сектором экономики приоритетной задачей правительства.

В декабре 2016 года глава государства поручил правительству утвердить план действий, которые позволили бы обеспечить темпы роста российской экономики на уровне выше мировых к 2019-2020 годам.