Глава Минэкономразвития назвал приоритетом борьбу с «серым» сектором экономики

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал борьбу с растущим «серым» сектором экономики приоритетной задачей правительства. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Мы должны настроить систему налогообложения таким образом, чтобы поддержать тех, кто работает легально, кто инвестирует, кто занимается инновациями, кто экспортирует, кто поможет достичь больших темпов роста», — сказал Орешкин.

По словам чиновника, он не хочет, чтобы государство играло большую роль в экономике страны. «В первую очередь нам следует сконцентрироваться на уровне конкуренции на различных рынках», — считает он. Министр добавил, что конкурентные рынки для ускорения экономического роста важнее, чем дальнейшая приватизация. «Если вы просто приватизируете одну крупную государственную компанию, доминирующую на определенном рынке, вы не улучшите конкурентную среду, и не будет значительного положительного влияния на рост», — пояснил Орешкин.

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Он отверг предположение о том, что небольшой рост цен на нефть ослабил решимость российских властей проводить структурные реформы с отложенными результатами. При этом министр сказал, что экономический рост начнется только в том случае, если представители бизнеса будут уверены, что макроэкономические условия останутся стабильными, и реформы будут «прозрачными и предсказуемыми».

В конце октября 2016 года Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) опубликовала результаты исследования, согласно которым около 30 процентов россиян считают, что не имеют возможности увеличить свои доходы и повысить уровень жизни, не нарушая закон.

