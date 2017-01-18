Маккейн признал за Россией роль главного игрока на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин добился для своей страны места ведущего игрока на Ближнем Востоке, в то время как США приходится довольствоваться только приглашением посетить переговоры по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом сенатор Джон Маккейн заявил в эфире телеканала MSNBC.

По его словам, российский лидер не скрывал своих амбиций, и «добился желаемого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках». «Экономика России занимает всего 15-е место в мире, несмотря на это, она сейчас является крупнейшим игроком на Ближнем Востоке», — признал сенатор.

Маккейн назвал очень показательным результатом, что «россияне, иранцы и турки пригласили Соединенные Штаты приехать на переговоры в столицу Казахстана». «США не являются лидером. США даже не являются участниками, их просто пригласили», — отметил он.

Материалы по теме Покажут кузькину рать Почему американцы снова стали врагом номер один и чем это грозит

12 января Маккейн, глава сенатского комитета по делам вооруженных сил США, заявил, что интерес Путина состоит в усилении России и ослаблении США. Поэтому, отметил он, сотрудничество Вашингтона с Москвой по любым вопросам, в том числе в борьбе с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» исключено. Маккейн также добавил, что три предыдущих президента США — Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон — пытались восстановить отношения с Россией, но потерпели крах по вине Москвы.

Маккейн уже не впервые высказывается об утрате США мирового лидерства при президенте Бараке Обаме. Так, 19 декабря прошлого года, он упомянул в этом контексте такие знаковые события, как якобы произошедшая атака российских хакеров против компьютерных ресурсов Демократической партии, захват Китаем беспилотного подводного аппарата и «бойня, которую учинило в Алеппо сирийское правительство».