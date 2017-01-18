Обладатель звания самого популярного футболиста мира объявлен террористом

Власти Египта внесли бывшего футболиста национальной сборной Мохаммеда Абутрику в список террористов за предполагаемую связь с запрещенным в стране исламистским движением «Братья-мусульмане». Об этом BBC News сообщил адвокат игрока Мохамед Осман.

Любому лицу, указанному в перечне, запрещен выезд за границу, его активы замораживаются, также приостанавливается действие паспорта. По словам адвоката Абутрики, футболист не был официально уведомлен о выдвигаемых против него обвинениях, сторона игрока будет оспаривать это решение.

В 2015 году египетское правительство заморозило активы туристической компании, совладельцем которой является Абутрика, за якобы оказанную финансовую поддержку «Братьям-мусульманам». Сам игрок отверг обвинения в свой адрес.

Абутрика — двукратный обладатель Кубка африканских наций (2006, 2008). В 2007 и 2008 годах признавался самым популярным футболистом мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).